شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الليلة فى ثانى جولات نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة ، فى ثانى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الأهلى فى الفوز بالجولة الأولى بنتيجة 3/0 ، حيث فى حالة فوز الفريق الأحمر سيتوج باللقب، بينما فى حالة فوز الزمالك سيتم اللجوء للعب مباراة يوم الأحد القادم .

يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، ومثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.