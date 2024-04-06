شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك الفاصلة لتحديد بطل دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة حاسمة أمام الزمالك مساء اليوم، السبت، فى مباراة فاصلة لتحديد بطل دورى الموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة. وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى فوز الأهلى بنتيجة 3 /0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك 3/0 فى المباراة الثانية مساء الخميس.

ويحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.