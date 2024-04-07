بتمريرة ساحرة من صلاح..أونانا يمنع فرصة خطيرة لليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - منع أندرية أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد ليفربول من التقدم بالهدف الأول في المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان محمد

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

أرسل تمريرة حريرة رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي التي تصل للمجري في فرصة خطيرة للريدز ويصددها لكن تصدى لها أونانا ببراعة في الدقيقة الثالثة.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).