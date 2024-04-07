رقم سلبي جديد لـ مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق ليفربول، هدف فريقه أمام مانشستر يونايتد، بالدقيقة 23 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “أولد ترافورد”.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن مانشستر يونايتد، فشل في تسجيل تسديدة واحدة في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ أبريل 2022، والتي كانت أيضًا ضد ليفربول، والمرة الأولى على ملعب أولد ترافورد منذ أكتوبر 2015 ضد مانشستر سيتي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

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فيما جاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.