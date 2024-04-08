شكرا لقرائتكم خبر عن "واقي الوجه" يُعيد يوسف أوباما لتدريبات الزمالك بفرمان الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد يوسف أوباما لاعب الزمالك لارتداء واقى الوجه خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد الاصابة التى تعرض لها فى الوجه.

وتعرض أوباما لكسر فى الفك خلال لقاء الذهاب بين الزمالك ومودرن فيوتشر، الأحد الماضى، وأدى لخضوعه لعملية جراحية.

ومن المنتظر أن يرتدى أوباما واقى الوجه حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات على أمل اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلى المقرر لها الاثنين 15 أبريل فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز بتجهيز يوسف أوباما لاعب الفريق لمباراة القمة أمام الأهلى، والمقرر لها الاثنين 15 أبريل الجارى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.