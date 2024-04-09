تقارير تكشف مصير رونالدو بعد اعتداءه على البليهي في السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن العقوبة التي تنتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وذلك بعد اعتداءه على البليهي في مباراة الهلال والنصر التي لعبت أمس.

وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين لهدف في مباراة نصف نهائي السوبر السعودي المقام حاليًا في الإمارات، ليتأهل الزعيم لمواجهة اتحاد جدة في النهائي يوم الخميس القادم.

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وشهدت الدقيقة الـ86 من المباراة اعتداء رونالدو بالكوع على البليهي لاعب الهلال ليتم طرده في المباراة من قبل الحكم محمد الهويش.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية: “فإن الحكم محمد الهويش وصف في تقريره عن المباراة بأن تصرف رونالدو كان مشينًا ضد مدافع الهلال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيقاف مبارتين والغرامة 20 الف ريال سعودي هي العقوبة المنتظرة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك حسب لوائح الدوري السعودي.

وكان الاتحاد السعودي قد تأهل لنهائي السوبر بعد فوزه على فريق الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الهلال بعد إقصاءه رفقاء رونالدو من نصف النهائي.

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