ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على زد والاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، فيما حقق الأهلي فوزا صعبا على زد بهدف دون رد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28 نقطة

3- الاتحاد 27 نقطة

4- المصري 27 نقطة

5- زد 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في المركز التاسع

9- الأهلي 21 نقطة

10- طلائع الجيش 21 نقطة

11- مودرن فيوتشر 20 نقطة

12- الزمالك 18 نقطة

13- البنك الأهلي 18 نقطة

14- الإسماعيلي 17 نقطة

15- بلدية المحلة 16 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط