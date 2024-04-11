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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على زد والاتحاد

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الشارقة - اميمة ياسر - فاز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، فيما حقق الأهلي فوزا صعبا على زد بهدف دون رد، في المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة من الممتاز.

ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28 نقطة

3- الاتحاد 27 نقطة

4- المصري 27 نقطة

5- زد 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في المركز التاسع
9- الأهلي 21 نقطة

10- طلائع الجيش 21 نقطة

11- مودرن فيوتشر 20 نقطة

12- الزمالك 18 نقطة

13- البنك الأهلي 18 نقطة

14- الإسماعيلي 17 نقطة

15- بلدية المحلة 16 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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