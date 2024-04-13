الاتحاد المصري للشطرنج يعتمد أنشطته حتى نهاية الموسم.. 7 بطولات و3 فعاليات

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي أجندة النشاط لموسم 2023/2024 بإقامة 7 بطولات و 3 أحداث وفعاليات رياضية.

وقرر الاتحاد إقامة بطولة الجمهورية للسيدات التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 22 أبريل الجاري ثم بطولة الشركات لقطاع القاهرة خلال الفترة من 27 ابريل إلى 2 مايو المقبل.

وكشف خالد حواس رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج عن إقامة بطولة كأس مصر للفرق رجال خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو المقبل ثم يعقبها إقامة معسكر إعداد المنتخبات خلال الفترة من 13 مايو حتى 3 يونيو المقبل ثم دوري السيدات فرق في الفترة من 5 إلى 10 يونيو المقبل.

على أن تقام بطولة كأس مصر للفرق سيدات خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو المقبل ثم تصفيات منتخبات الرجال والسيدات مع إقامة معسكر إعداد منتخب الناشئين خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو المقبل.

وتقام بطولة الجمهورية المفتوحة خلال الفترة من 2 إلى 11 يوليو المقبل ثم بطولة إفريقيا للناشئين التي تقام على أرض مصر خلال الفترة من 14 إلى 22 يوليو المقبل ثم يقام حفل ختام الموسم الرياضي يوم 2 أغسطس المقبل.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 لتقام بعدها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للشطرنج.