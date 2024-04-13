شكرا لقرائتكم خبر راكيتيتش: السعوديون يحبون كرة القدم بجنون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب فريق الشباب، مقابلة مع قناة «Jijantes» الإسبانية، تحدث خلالها عن سعادته بخوض تجربة اللعب والعيش داخل السعودية، قائلا: «أنا متفاجئ بصورة إيجابية، السعوديون يحبون كرة القدم بجنون، ولديهم خطط مستقبلية مذهلة».

وأضاف: «الرياض مدينة رائعة للغاية، لا أحمل إلا المشاعر الإيجابية، وأدعو الجميع لرؤية ما شاهدته في السعودية.

التنظيم هنا على أعلى مستوى».

وتابع: «نعم، الكرة في السعودية ليست مثل إسبانيا وإنجلترا بعد، لكن الدوري يتقدم بخطوات إيجابية مثيرة للاهتمام، وجئنا كي نساعد في هذا النمو، ويمكنك مشاهدة التطور شهرا بعد الآخر، وحينما تلحظ ذلك، وتراه واقعا، فأنت ترضى عن ذاتك».