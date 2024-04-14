الامارات | غيابات الأهلي والزمالك في القمة الدوري المصري بالقاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الأهلي تحديا صعبا في مواجهة مضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، الاثنين في استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة العاشرة لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وله 6 مباريات مؤجلة، فيما يحل الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة.

وسبق ان التقى الفريقان في 126 مباراة في مسابقة الدوري، فاز الاهلي في 49، مقابل 27 انتصار للزمالك، بينما حسم التعادل 50 مواجهة.

وأعلن الفريقان الأهلي والزمالك، حالة الطوارئ قبل المواجهة المرتقبة بينهما، حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز والتقدم بجدول الدوري، خاصة وأن تلك المباراة بمثابة بطولة خاصة بين الفريقين.

يعاني فريق الأهلي من غيابات مؤثرة في صفوفه قبل خوض مباراة القمة حيث يتواصل غياب قائده وحارسه الاول محمد الشناوي وياسر ابراهيم وامام عاشور والمالي اليو ديانغ وحسين الشحات والتونسي محمد الضاوي "كريستو" للإصابة.

في المقابل، سيتم اخضاع الثلاثي مروان عطية والتونسي على معلول والجنوب افريقي بيرسي تاو لاختبار طبي لتحديد مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراة.

وفي المقابل أكد الفارس الأبيض جاهزية قائد الفريق شيكابالا لخوض المباراة بينما تأكد غياب الرباعي، محمود علاء والحارس محمد صبحي ويوسف ابراهيم "أوباما" والسنغالي إبراهيما نداي، إضافة إلى عبد الشافي بداعي الاصابة.

وحذر السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، لاعبيه من إهدار الفرص السهلة في المباريات الاخيرة والتي كلفت الفريق الخسارة امام البنك الاهلي والتعادل مع انبي والفوز بشق الانفس على زد بهدف نظيف.

وفي المقابل، يسعى البرتغالي جوزيه غوميش مدرب الزمالك للثأر لخسارة فريقه نهائي كأس مصر في مارس الماضي.