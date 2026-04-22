شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وشركة البحر الأحمر الدولية لتوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقامت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية السياحة، وبالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية، فعالية "توظيف مشترك" يستهدف خريجي وخريجات الكلية، وذلك يوم الأحد ( 19 أبريل 2026 ) بحضور عميد كلية السياحة الدكتور ذيب بن عبدالله الحارثي ، ومدير الثقافة والمواهب بشركة البحر الأحمر، السيدة كريستل ارتو .

وتهدف الفعالية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرص الوظيفية لطلبة وخريجي كلية السياحة بشطري الطلاب والطالبات ، ويأتي ذلك ضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص ودعم مخرجات الكلية بما يتوائم مع متطلبات سوق العمل .

وقد تضمن البرنامج حصر لإعداد الخريجين والخريجات وتحديد مواعيد للمقابلات الشخصية من خلال الاستقبال والفرز ، بالإضافة إلى اجراء مقابلات مباشرة مع المرشحين يومي الأحد والاثنين من الساعة التاسعة صباحا وإلى السادسة مساء .

يذكر أن كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز تقدم برامج أكاديمية متميزة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تشمل مجالات إدارة الضيافة، السفر والسياحة، وإدارة الفعاليات. كما تركز الكلية على التعلم التطبيقي من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع السياحي والصناعي، بما يسهم في تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة للتميز في صناعة السياحة العالمية المتنامية.

وتهدف الكلية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والوعي الثقافي ضمن برامجها التعليمية، لإعداد خريجين مؤهلين ومبدعين قادرين على الإسهام بفاعلية في تنمية وتطوير القطاع السياحي على المستويين المحلي والعالمي .