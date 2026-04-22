شكرا لقرائتكم خبر قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منح المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة وتسلمها نيابة عنه السيد نجيب بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطان عُمان لدى المملكة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بحضور الدكتور فريد بن سعد الشهري مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة والأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد نائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى بالمنظمة واعضاء الأمانة العامة للمنظمة وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة .

وثمن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد دور سلطنة عمان في دعم العمل العربي المشترك وخاصة في مجال صناعة السياحة ؛ ونجاح تجربتها في عدد من الأنماط السياحية الثرية التي يمكن الاستفادة منها بدول عربية عدة ، مشيراً بان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة قرر منح قلادة السياحة العربية من الطبقة الممتازة عرفاناً لما بذله جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد من مجهودات في تقوية العمل العربي المشترك في كافة مجالاته وخاصة المجال السياحي ، وأن قلادة السياحة العربية تمنح من المنظمة العربية للسياحة بقرار من المجلس التنفيذي للمنظمة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وقادة ورؤساء الوزراء ممن أسهموا بدعم وتنمية وتطوير صناعة السياحة على المستوى الإقليمي والدولي .

وأوضح آل فهيد أن سلطنة عمان تمر بنهضة سياحية كبيرة في عهد جلالته وحكومته الرشيدة حيث بلغ عدد الزوار حوالي 3.9 مليون زائر خلال العام 2025 وبلغ حجم الإنفاق السياحي بحدود 2.57 مليار دولار بزيادة ملحوظة عن العام السابق وساهمت في الناتج المحلي المباشر للسياحة 1.1 مليار ريال عُماني، وإجمالي الناتج السياحي 2.1 مليار ريال عماني واستقطبت السياحة الداخلية نحو 14 مليون سائح داخلي وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع السياحي 2.6 مليار ريال خلال الخطة الخمسية العاشرة مع ارتفاع عدد المنشآت الفندقية ليصل الى 1022 فندقاً تضم أكثر 35,331 غرفة.