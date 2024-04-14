شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسئلة حول القمة 127.. تفاصيل معلقى المباراة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية لمواجهة مرتقبة غداً، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile، ويبحث كلا الفريقين عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب.

ويقدم الخليج 365 في سلسلة "س و ج" الإجابة عن 6 أسئلة تخص مباراة القمة 127.

س: من هم حكام مباراة القمة؟

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة القمة كل من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد ثان.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في الدورى؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هو موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدورى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة دوري nile.

س: من هم معلقو مباراة الأهلى والزمالك ؟

يتكون طاقم تعليق مباراة القمة 127 من مؤمن حسن وأيمن الكاشف على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

س: هل يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة القمة؟

ج: يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بعض اللاعبين فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أحمد حمدى لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى.