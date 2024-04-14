شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ممنوعات على جمهور الأهلى والزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة استاد القاهرة بعض التعليمات للجمهور المقرر حضوره مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك مساء غدٍ الاثنين بالاستاد.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء غد، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

وحدد الاستاد بعض الممنوعات على الجماهير التى يبلغ عددها 20 ألف مشجع، حيث تقرر حضور 10 آلاف للأهلى ومثلها للزمالك.

وجاءت أبرز الممنوعات كالتالي:-

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات"؟

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة؟

وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الاثنين بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالا كثيفا من مشجعي القطبين لحجز التذاكر من أجل حضور القمة من مدرجات استاد القاهرة.