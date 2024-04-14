شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط الجبلاية تستدعي الشيبي للتحقيق غدا.. ومحاميه يطلب التأجيل بسبب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو الجبلاية استدعاء رسميا للدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للخضوع للتحقيق أمام لجنة الانضباط، فى الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي وذلك في الواحدة ظهر غد الاثنين بمقر اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة ولجنة الانضباط طلبا خضوع الشيبي للتحقيق، رغم أن اللاعب مرتبط بخوض مباراة في الدوري مع بيراميدز بعد 3 ساعات فقط من موعد استدعائه للتحقيق، وتحديدا في الرابعة عصرا باستاد الجبل الأخضر أمام المقاولون العرب في الدوري.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشيبي أن محامي اللاعب أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستغرب فيه موعد استدعاء اللاعب للتحقيق، وأنه سيكون في هذا التوقيت بمعسكر فريقه وفى طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة.