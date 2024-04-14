ضربة قوية لـ أرسنال قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أثار ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، الشكوك حول مشاركة نجمه أمام بايرن ميونخ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفًا على فريق بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى قائد الجانرز، مارتن أوديجارد، من إصابة خلال مواجهة أستون فيلا، واستُبدل قبل نهاية الوقت الأصلي بـ11 دقيقة، علمًا بأن المباراة انتهت بفوز الفيلانز (2-0)

وقال أرتيتا، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: “لقد شعر أوديجارد بشيء ما، ولم يكن قادرا على الاستمرار”.

ويعد أوديجارد أحد ركائز الجانرز الأساسية، مما يجعل غيابه المحتمل أمام الفريق البافاري، بمثابة ضربة لكتيبة أرتيتا.

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وسجل ليون بايلي، الهدف الأول في اللقاء في شباك الجانرز لصالح أستون فيلا خلال الدقيقة 84، ثم أحرز أولي واتكينز، ثاني الأهداف في الدقيقة 87.

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد آرسنال عند 71 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يرتفع رصيد أستون فيلا إلى 63 نقطة، في المركز الرابع.