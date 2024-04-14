كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لقمة الزمالك.. تعرف على موقف مروان عطية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة مباراة الزمالك غدا الإثنين في قمة الدوري والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، محمود متولي، كريم الدبيس، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: كريم نيدفيد ، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبدالقادر، عمرو السولية، رضا سليم، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: كهربا، أنتوني موديست، وسام أبو علي.

وشهدت القائمة عودة كل من: محمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد، بينما يستمر غياب بيرسي تاو وخرج من القائمة مروان عطية، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته قبل مباراة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك كريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو.

ويستمر غياب كل من: محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور وحسين الشحات؛ بسبب عدم الجاهزية الطبية.