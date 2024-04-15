"ختم المران بقوة".. مصدر يكشف سبب استبعاد شيكابالا عن القمة ومفاجأة جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، سبب استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، عن مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الأبيض لمواجهة الأهلي، وشهدت استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا، وعدد آخر من اللاعبين.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن محمود شيكابالا، تواجد في المران الختامي، وتدرب بقوة، ولكنه فوجئ بقرار البرتغالي جوميز، واستبعاده من القائمة الرسمية للمباراة".

وأوضح المصدر، أن قرار جوميز جاء، لعدم جاهزية اللاعب بالشكل الكامل، نظرا لغيابه عن آخر مباراتين أمام فيوتشر والاتحاد السكندري، لإصابته بنزلة برد قوية، وانتظم في التدريبات خلال الأيام القليلة الماضية فقط.