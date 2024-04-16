شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتصدر قائمة عواجيز الدورى بمتوسط أعمار 29 سنة و7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر نادي البنك الأهلي قائمة أعلى الفرق فى معدل الأعمار، وذلك خلال الموسم الجاري بدوري nile، حيث بلغ متوسط أعمار لاعبي البنك الأهلي 29 سنة و7 أشهر، بينما جاء فريق بيراميدز فى المركز الثاني، وطلائع الجيش فى المركز الثالث، وحل المقاولون العرب فى المركز الرابع.

وجاء ترتيب فرق الدوري من حيث معدل الأعمار كالتالي:

ـ البنك الأهلي: 29 سنة و7 أشهر

ـ بيراميدز: 28 سنة وشهرين

ـ طلائع الجيش: 28 سنة

ـ المقاولون العرب: 27 سنة و6 أشهر

ـ الأهلي: 26 سنة و8 أشهر

ـ مودرن فيوتشر: 26 سنة و8 أشهر

ـ الزمالك: 26 سنة و6 أشهر

ـ المصري: 26 سنة و5 أشهر

ـ سيراميكا: 25 سنة و8 أشهر

ـ الإسماعيلي: 25 سنة و6 أشهر

ـ الاتحاد السكندري: 25 سنة و6 أشهر

ـ زد: 25 سنة و6 أشهر

ـ الداخلية: 25 سنة وشهر

ـ الجونة: 25 سنة وشهر

ـ فاركو: 25 سنة وشهر

ـ إنبي: 25 سنة

ـ بلدية المحلة: 24 سنة و8 أشهر

ـ سموحة: 24 سنة و7 أشهر