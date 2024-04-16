شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع طبيب الأهلي مصير اللاعبين المصابين من رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - سليمان النقرالثلاثاء، 16 أبريل 2024 09:30 ص
ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في اللقاءات الأخيرة، حيث يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومروان عطية وبيرسي تاو.
ويوجد أكثر من لاعب لم يحسم موقفهم من اللحاق بمباراتي مازيمبي خاصة في موقعة الذهاب بالكونغو أو لقاء الإياب بالقاهرة، وأبرزهم ياسر إبراهيم وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات وكريم نيدفيد وبيرسي تاو.
ولكن يستمر غياب كل من محمد الشناوي بسبب حاجته لبعض الوقت، ولكن يجري تجهيز الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور واليو ديانج للحاق بمباراة العودة أمام بطل الكونغو.
ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت 20 أبريل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.
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