شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع طبيب الأهلي مصير اللاعبين المصابين من رحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراة مازيمبي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما شهدت القائمة غيابات مؤثرة الأيام الماضية، وهو ما أثر على أداء الفريق الأحمر فى مختلف البطولات التي يشارك بها.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في اللقاءات الأخيرة، حيث يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومروان عطية وبيرسي تاو.

ويوجد أكثر من لاعب لم يحسم موقفهم من اللحاق بمباراتي مازيمبي خاصة في موقعة الذهاب بالكونغو أو لقاء الإياب بالقاهرة، وأبرزهم ياسر إبراهيم وإمام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات وكريم نيدفيد وبيرسي تاو.

ولكن يستمر غياب كل من محمد الشناوي بسبب حاجته لبعض الوقت، ولكن يجري تجهيز الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور واليو ديانج للحاق بمباراة العودة أمام بطل الكونغو.