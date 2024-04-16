شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه موريتانيا الليلة فى أمم أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر لكرة الصالات فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب، حيث حقق منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني فوزا كبيرًا على نظيره المنتخب الناميبيى بعشرة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثانية.

سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد ماردونا ومحمد عبد الحميد كوكى وأحمد على هاتريك وهدف لكل من خالد ماردونا، علاء عيسي، عصام علاء، عبدالرحمن عيد، ليضمن الفراعنة التأهل لنصف النهائي.

وشهدت المباراة تألق محمود شوبير حارس مرمى المنتخب وعدد من اللاعبين على رأسهم عصام علاء وعلاء دونجا وخالد وليد ، وحصل محمد سعيد لبيب على لقب رجل المباراة.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرًا بنتيجة 4 أهداف دون رد على منتخب ليبيا فى الجولة الأولى بالبطولة، ليعود من جديد ويهزم ناميبيا ويتأهل لنصف النهائي.

يذكر أن البطولة تقام بحضور 8 منتخبات، تم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التواجد في نهائيات كأس العالم المقرر في أوزبكستان خلال شهر سبتمبر القادم.