شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إجراء تغييرات فى برنامج الأهلى بعد الخسارة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إجراء أى تغييرات على برنامج الفريق قبل السفر للكونغو رغم الخسارة من الزمالك أمس الاثنين، بهدفين لهدف فى الدورى.

كولر سبق وأعلن برنامج الفريق قبل رحلة الكونغو، حيث قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم قبل السفر ظهر غداً الأربعاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة مازيمبى ولم يُجر المدير الفنى أى تغييرات على هذا البرنامج ومنح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير صباح غد بالقاهرة قبل السفر إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة باستاد القاهرة فى التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجارى.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، أوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات ، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين.