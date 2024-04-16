شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفعل بند شراء التونسى معتز زدام بعد تألقه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادى المصرى تفعيل بند شراء التونسى معتز زدام لاعب فريق الترجى، والذي يقدر بنحو 300 ألف دولار، وذلك بعد تألق زدام في هجوم الفريق البورسعيدي خلال الموسم الجاري، حيث فرض نفسه على التشكيل الأساسى لـ على ماهر مدرب الفريق.

وكان المصرى قد نجح فى ضم التونسى معتز زدام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع بند يتيح للنادى البورسعيدى شراء اللاعب مقابل سداد مبلغ 300 ألف دولار للترجى التونسى، وشارك زدام صاحب الـ23 عاماً، مع المصرى فى 9 مباريات خلال الموسم الجاري سجل خلالهم 4 أهداف.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي البورسعيدي برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، التي تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي.

وأكدت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والتي خضع لها أحمد عيد، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة، وذلك عقب تعرض اللاعب لكدمة قوية خلال مباراة المصري وسيراميكا، وتسببت في استبدال اللاعب خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول للمباراة.