مدرب الفتح المغربي يعلق على خسارته أمام الأهلي ببطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد بيرما، المدير الفني لنادي الفتح المغربي إن خسارة فريقه أمام النادي الأهلي جاءت منطقية بسبب فارق الخبرات والإمكانات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني استفاد من التجربة والاحتكاك مع أحد أفضل فرق القارة.

وأكد بيرما أن فريقه يدرك جيدا قوة الأهلي وتاريخه في الكرة الطائرة وأنهم حاولوا بذل أقصى جهد لهم من أجل تقديم أفضل ما يمكن، لافتا إلى أنه يشعر بالرضا عن أداء اللاعبين وما قدموه في المباراة، التي خسرها بنتيجة 3-0.

وأضاف أن فريق استعد جيدا لمواجهة الإسمنت الأثيوبي المقررة اليوم، مؤكدا رغبة الفتح المغربي القوية في التأهل للدور المقبل والمنافسة على اللقب.

وكان الفتح المغربي قد خسر من الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر الفريق بشكل مميز، بفضل الإرسال القوي والاستقبال الجيد وحائط الصد المتماسك على الشبكة إلى جانب الضربات الساحقة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم واصل الفريق أداءه القوي ليحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ثم أنهى الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-17، ليحقق «رجال طائرة الأهلي» الفوز الثاني له في البطولة الإفريقية.

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. تدريبات بدنية للاعبي الأهلي

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم اليوم، في إطار استعداداته القوية لمواصلة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية.

ووضع الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني برنامجا خاصا للفريق يشتمل على تدريبات استشفائية وأحمال بدنية وفقا لخطة الاستعداد للمنافسات القادمة في البطولة.

وحصل فريق رجال طائرة الأهلي اليوم على راحة وفقا لجدول المباريات، ليؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد بعد مباراتي جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر، وواصل انتصاراته بعد الفوز على الفتح المغربي بنتيجة 3-0.

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