الاهلي يعاند كولر ويقرر عودة نجم الفريق بنهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد الليثي عن قرار إدارة النادي الاهلي بإعادة الجزائري أحمد القندوسي لصفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وخرج الدولي الجزائري أحمد القندوسي للإعارة إلى صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا، بناءًا على طلب كولر، حيث تنتهي إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضًا: أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته لقمة الاهلي والزمالك

وقال الليثي في تصريحات إذاعية عبر “أون تايم سبورتس”: “كولر غير متحمس لفكرة عودة أحمد القندوسي، ولكن مسئولو الاهلي اتفقوا على ضرورة عودة اللاعب بنهاية الموسم الجاري”.

وأضاف: “قرار عودة القندوسي للاهلي يأتي في ظل استقرار كولر على رحيل محمد الضاوي كريستو عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليتم قيده بدلا من النجم التونسي”.

وتلقى المارد الأحمر الخسارة أمس من فريق الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الأحمر من 11 مباراة، فيما وصل الزمالك للنقدة الـ21 أيضًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها من 13 مباراة.