"الضحية كان الزمالك".. ممدوح عباس يوجه رسالة نارية بشأن مباراة القمة: "عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على أداء التحكيم في مواجهة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "فاز الزمالك بالأمس ونامت جماهيره مليء عيونها فرحة وسعادة ولكن من دهشتي الشديدة أن هناك من يفكر في شكوى حكم المباراة".

أكمل: "هذا غريب ومستغرب فالضحية كانت في أغلب أوقات المباراة نادي الزمالك وراجعوا تسجيل المباراة وتدخلات الـ VAR".

وأضاف: "إلى الابن أحمد دياب وإلى لجنة الحكام .. والله عيب".

وكان الزمالك حقق الفوز على الأهلي أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

إبراهيم نور الدين يكشف مفاجأة بشأن اعتزاله: أنا الحكم رقم 1 في مصر

"ربك ما بيسيبش".. رضا عبدالعال يفتح النار على كولر ويكشف سر اختفاء بيرسي تاو

الزمالك يفقد السعيد وناصر ماهر في مواجهة دريمز الغاني