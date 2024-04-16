شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدورى المصرى عقب إقامة لقاء الزمالك أمام الأهلى المؤجل من الجولة العاشرة من عمر المسابقة، والذى انتهى بفوز الزمالك 2-1 على استاد القاهرة مساء الاثنين.

تقدم الزمالك فى القمة بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

بيراميدز يمتلك 32 نقطة

يتربع بيراميدز على صدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة من لعب 15 مباراة، بينما يأتي إنبي والمصري في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 28 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

الزمالك يرفع رصيده للنقطة 21

فوز الزمالك فى مباراة القمة رفع رصيد الفارس الأبيض إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.



ترتيب الدورى

ويترقب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحديد موعد مباراة الفريق أمام بيراميدز ببطولة الدورى، والتى كان مقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثامنة عشر.

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر، وحدد الاتحاد الأفريقى موعد مباراتى الذهاب والعودة، وتقرر إقامتهما يومى 21 و28 أبريل الجارى.

ويلتقى الزمالك مع دريمز الغانى باستاد القاهرة، على مستوى الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا".

وبدأ جوزيه جوميز الاستعداد للمباراة المقبلة بالكونفدرالية عن طريق الاستعانة بشرائط فيديو لمباريات دريمز بالكونفدرالية لدراسة نقاط القوة و الضعف في الفريق المنافس، والوقوف على الخطة المقرر أن يتبعها خلال مباراتى نصف النهائي الأفريقي.

ومن المنتظر أن تقوم رابطة الأندية بتحديد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، والتى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.