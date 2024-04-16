شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بتروجت أول الصاعدين للدورى الممتاز بعد الفوز على راية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحح فريق بتروجت فى خطف أول بطاقات الصعود للدورى الممتاز بعد الفوز على نظيره فريق راية بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن الجولة السادسة من الدور الثانى بدورى المحترفين مرحلة الصعود.

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 57 نقطة ليكون أول الصاعدين إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فيما بقى فريق راية عند النقطة 35.

وعاد بتروجت للدورى الممتاز بعد 5 مواسم من هبوطه إلى دورى القسم الثانى موسم 2018-2019.

يقود بتروجت فنيا سيد عيد ويعاونه كل من نافع السعيد مدرب عام ومحمد حجاج مدرب وهاشم مدرب حراس مرمى وطارق حماد مدير إدارى وأحمد خالد إدارى.