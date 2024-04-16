شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإدارى للزمالك: سنتظلم على عقوبات القمة ولم يحدث إخفاء للكرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أبو العز المدير الإدارى للزمالك أنهم بصدد التقدم بتظلم على عقوبات رابطة الأندية ضد النادى الأبيض بشأن مباراة القمة 127، وانتهت بفوز الفارس الأبيض على الأهلى بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.

وأكد المدير الإدارى لنادى الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن المباراة لم يحدث فيها إخفاء للكرات، لافتاً إلى أن هذا الشأن ليس من مسئوليته من الأساس حتى يتم إيقافه، موضحاً أن الساعات القادمة ستشهد التقدم بتظلم رسمي ضد العقوبات.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. وجاءت العقوبات على النحو التالي:

وتم توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

كما تم إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

وتقرر عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك فى المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.