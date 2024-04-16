شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف محمد شوقى برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادى الأهلى الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا يوم 20 أبريل الجارى.

ويسافر الأهلى إلى الكونغو فى الثانية ظهر غد الأربعاء على متن طائرة خاصة، وتم تكليف الدكتور محمد شوقى برئاسة البعثة.

وخاض لاعبو الأهلى مراناً على أرضية استاد القاهرة عقب خسارة القمة أمام الزمالك، ثم يحصل اللاعبون على راحة اليوم من التدريبات.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع انبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الاحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.