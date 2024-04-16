شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية كهربا لرحلة الكونغو بعد إصابته فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لرحلة الكونغو غداً لخوض مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن "الدوخة" التى تعرض لها كهربا أمس بسيطة ولن تؤثر على تواجده فى قائمة الفريق المسافرة غداً إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كهربا الذي شارك في آخر دقائق من مباراة الزمالك سقط أمس على الأرض وأُصيب بـ"دوخة" وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له والتي أكدت سلامته.

وخسر الأهلي أمس الاثنين من الزمالك بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كهربا شعر بـ"دوّار ودوخة"، عقب انتهاء المباراة أمس، بعدما اصطدم بالتونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك في إحدى الكرات، وتوجه فورا للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وأثبتت الفحوصات سلامة اللاعب.

وأكد الجهاز الطبي أن كهربا جاهز لرحلة الكونغو والمشاركة في مران الغد الذي سيسبق السفر للكونغو لخوض المباراة المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف النهائي القاري.