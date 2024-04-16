الأهلي يكشف موقف جاهزية كهربا من مباراة مازيمبي بعد تعرضه لدوخة في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لرحلة الكونغو غداً لخوض مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعرضه للدوخة في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن "الدوخة" التى تعرض لها كهربا أمس بسيطة ولن تؤثر على تواجده فى قائمة الفريق المسافرة غداً إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسقط كهربا الذي شارك في آخر دقائق من مباراة الزمالك أمس على الأرض وأُصيب بـ"دوخة" وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له والتي أكدت سلامته.