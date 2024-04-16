شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يغيب عن مودرن فيوتشر أمام فاركو بسبب تأدية مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود "جنش"، حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام فاركو بسبب التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام النادي الإسماعيلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهى بهدف لكل فريق، والذي أقيم بمنافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما خاض الفريق 15 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.