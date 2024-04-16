شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن فيصل أفضل لاعب فى نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على لقب أفضل لاعب فى مباراة تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك بنتيجة 23/21 بمدينة وهران الجزائرية. انتهى الشوط الأول بتعادل كلا الفريقين بنتيجة 1010 ، وسط تألق ملحوظ لحارسى كلا الفريقين.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 41/29 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى بافوز على بى إم سى الكونغولى بنتيجة 38/21.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - ڤوكو بوروزان - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.