شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجمد البلعوطى بسبب الزمالك والحارس يقترب من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن الجهاز الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادى إنبى قرر تجميد عبد العزيز البلعوطى، حارس مرمى الفريق، بسبب العرض الذى تلقاه من نادى الزمالك، في الانتقالات الشتوية الماضية، خاصة أن اللاعب كانت رغبته في الانتقال إلى القلعة البيضاء.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" عن توتر العلاقة بين عبد العزيز البلعوطى، ومسئولى النادى البترولى، على خلفية عرض الزمالك في الميركاتو الصيفى، الأمر الذى دفعهم لتجميد الحارس بعد أن كان يشارك بصفة أساسية، والدفع ببودى سمير على حسابه.

وبات عبد العزيز البلعوطى على أعتاب الرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في المشاركة بالمباريات، والعودة إلى التألق مرة أخرى، وحتى لا يؤثر هذا الأمر على مستواه الفني والبدنى.

ويواجه فريق إنبى الداخلية غدا الأربعاء 17 أبريل الجاري باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دورى nile.

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.