"تكتب نهايتك بيدك".. ميدو يوجه رسالة نارية لكولر ويسخر من اختفاء الكرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق رسالة قوية للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد الهزيمة من الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "أرى أن الجماهير تركت المباراة، وركزت على أزمة إخفاء الكرات، إذا كنت أنتمي للأهلي، لكنت قلت الأسباب الحقيقية للهزيمة".

أضاف: "إذا كنت تحب ناديك، عليك أن تشير للأخطاء، الأهلي لديه أزمات كثيرة من الناحية الفنية، هناك تغير في طريقة حديث كولر مع الإعلام، وأقول له لا تكتب نهايتك بيدك".

أكمل: "هناك غرور في التصريحات، ولا يصح أن يريح لاعبيه أمام الزمالك، مباراة نهائي كأس مصر الكرة أنصفت مارسيل كولر، لأن النادي الأهلي كان منظمًا أكثر خارج الملعب، وفي مباراة الدوري كان التوفيق مع الزمالك، وهذا له أسبابه".

أوضح: "الجميع في الزمالك كانت لديه دوافع للفوز، والأهلي لم يحضر نفسه للمباراة بشكل جيد، ومباراة كأس مصر دفعت مارسيل كولر للدفع بتشكيل خاطئ في مباراة الدوري، وكأنه يستطيع الفوز في أي وقت".

وأتم تصريحاته: "الدليل على ما أقوله هو أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي عقد جلسة مع مارسيل كولر من أجل مراجعة قراراته، والهزيمة بمثابة أزمة للأحمر، ولكنه يجيد التعامل مع الزمالك بشكل أفضل".

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