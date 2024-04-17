شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوعد المتسبب فى واقعة إخفاء الكرات بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى نادى الزمالك أنه سيتم توقيع عقوبة على المتسبب فى واقعة إخفاء كرات مباراة القمة التى جمعت الفريق أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى والتى أقيمت الاثنين باستاد القاهرة.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إنه حال التأكد أن الخطأ الذى حدث بإخفاء الكرات خلال المباراة كان بكشل متعمد سيتم توقيع عقوبة كبيرة على المتسبب فى ذلك.

كانت رابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

كما تم إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين، وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

ومن جانبهم قرر مسئولو الزمالك التقدم بتظلم على العقوبات التي أصدرتها رابطة الأندية ضد النادى الأبيض بشأن مباراة القمة 127، وانتهت بفوز الفارس الأبيض على الأهلى بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.