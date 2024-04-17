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تعرف على موعد ضربة بداية الأهلى فى الكؤوس الأفريقية لليد بعد حصد السوبر

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مشواره بعد غدا الجمعة فى الكؤوس الأفريقية بالجزائر أمام وفاق عين توتة الجزائري فى تمام السابعة مساءا .

يقع الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من - شبيبة سكيكدة الجزائري - وفاق عين التوتة الجزائري .

ونجح الأهلى فى تحقيق لقب السوبر الأفريقى على حساب الزمالك بنتيجة 23/21 ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024 .

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو»  - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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