الامارات | "أوتمان فليت" ينتزع لقب "إيرل أوف سيفتون ستيكس" البريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الجواد "أوتمان فليت" المملوك لـ "غودولفين" وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق " إيرل أوف سيفتون ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "غروب 3" لمسافة 1800 متر عشبي، وجرى اليوم على مضمار "نيوماركت" في افتتاح مهرجان "كريفن" البريطاني العريق.

وواصلت خيول الإمارات تألقها، في "نيوماركت"، بتسجيلها لثلاث انتصارات من أصل الأشواط السبعة التي امتد عليها اليوم الافتتاحي للمهرجان، إذ بجانب "أوتمان فليت"، أضافت المهرة "بريتي كريستال" المملوكة للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، ثاني الانتصارات بفوزها بلقب الشوط الرابع "نيل غوين ستيكس"، ثم فوز "بولسينا" المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، بلقب الشوط السادس.