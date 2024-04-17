ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال بث مباشر اليوم في دوري الأبطال أوروبا يلا شوت

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال بث مباشر اليوم في دوري الأبطال أوروبا،بالعودة إلى مسرح العديد من الاستسلامات في دوري أبطال أوروبا ، صعد أرسنال إلى عشب أليانز أرينا مساء الأربعاء في مباراة الإياب من ربع النهائي المثيرة مع بايرن ميونيخ .

من المؤكد أن المعركة الافتتاحية الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات كانت على مستوى الضجيج، لكن رجال ميكيل أرتيتا تركوا يندبون أخطاء غير معهود في التعادل 2-2 مع بطل الدوري الألماني السابق، الذي خرج من طريق مسدود بشق الأنفس على الرغم من التعادل. غياب نهاية بعيدة.لم يتألق سيرج جنابري ولا هاري كين بألوان أرسنال خلال فترة تواجدهما في أكاديمية الجانرز، لكن ثنائي بايرن بالتأكيد ترك بصماته على أرض الإمارات خلال مباراة مثيرة بأربعة أهداف، والتي أشعلت الحياة من خلال ركلة بوكايو ساكا. ينهي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال بث مباشر اليوم في دوري الأبطال أوروبا يلا شوت

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال

ومع ذلك، نظرًا لأن حجم المناسبة أثقل كاهل أرسنال قليل الخبرة، برزت الجودة الفردية لبايرن في المقدمة، حيث عاد كل من جنابري وكين إلى شمال لندن بقوة لقلب الأمور لصالح فريق توماس توخيل ، الذي تم رفضه فقط. فوز محوري بواسطة Super Sub Leandro Trossard .

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وارسنال في دوري أبطال أوروبا بث مباشر .. اضغط هنا

نجا البافاريون من لحظة مروعة عند الموت مباشرة، على الرغم من أن اصطدام مانويل نوير مع ساكا لم يعتبر يستحق ركلة جزاء - مما أثار غضب الأخير كثيرًا - لكن مأزق الإمارات يفيد بالتأكيد بايرن، حتى مع الضيف. الأهداف تحكم الآن شيئا من الماضي.

ما القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 2" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

عندما وصل بايرن إلى أرض شمال لندن، احتفظ بقبضة ضعيفة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني وبذل كل ما في وسعه لتأخير تتويج باير ليفركوزن بفوزه على كولن 2-0 يوم السبت، لكن فوز فريق دي فيركسيلف بخمسة نجوم على فيردر بريمن في اليوم التالي يعني أن سيطرة الفريق المضيف على الدوري الألماني لمدة 11 عامًا أصبحت الآن تاريخاً.

إن إزالة الشكوك المحلية قد تبث حياة جديدة في فريق بايرن الذي ليس لديه الآن سوى النجومية الأوروبية ليقاتل من أجلها من الآن وحتى نهاية الموسم، وقد تقدم البافاريون من 17 من آخر 18 مباراة لهم في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عندما تجنبوا الهزيمة في مباراة الذهاب، بالإضافة إلى عدم هزيمتهم في آخر 14 مباراة على أرضهم في البطولة الأوروبية الكبرى.

ومع ذلك، فإن إقصاء بايرن الوحيد في تلك السلسلة المكونة من 18 تعادلًا جاء على يد المنافس الإنجليزي في موسم 2018-19، وهو ليفربول، الذي قدم تعثره في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس فرصة كبيرة لأرسنال لخلق بعض المساحة للتنفس. في سباق اللقب.

سرعان ما أصبحت التوقعات محرجة لجماهير أرسنال، على الرغم من فشلهم في تحقيق هيمنتهم في الشوط الأول ضد أستون فيلا، فإن هدفي ليون بيلي وأولي واتكينز كانا بمثابة الضحكة الأخيرة لأوناي إيمري ضد أصحاب العمل السابقين.

لقد استقالت بالفعل حفنة من مشجعي أرسنال الفارغين من فريقهم بسبب فشل آخر في اللقب حيث يتخلف رجال ميكيل أرتيتا عن مانشستر سيتي بنقطتين بعد أول خسارة لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2024، وهي الخسارة التي شهدت تغلب فيلا على عاصفة في الشوط الأول قبل الحصول على مكافأتهم على هيمنتهم الثانية والأربعين.

لا يمكن لأرتيتا وزملائه الخوض في نتيجة يوم الأحد المؤلمة لفترة طويلة، على الرغم من ذلك، ويمكن للجماهير المسافرة أن تستمد التشجيع من السجل الدفاعي المذهل لأرسنال على الأراضي المنافسة، والذي شهد تسجيل الجانرز هدفًا واحدًا فقط في آخر ست مباريات خارج أرضهم والحفاظ على شباكهم نظيفة في كل من الثلاثة الأخيرة.

لا يحتاج أي شخص إلى التذكير بالإذلال السابق للزوار على ملعب أليانز أرينا، مع عودة أرسنال إلى ميونيخ على خلفية الهزائم المتتالية خارج أرضه بنتيجة 5-1 أمام بايرن في عامي 2015 و2017، ومباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خارج أرضه أمام بايرن. شهد البافاريون فوز الجانرز. وحتى ذلك الحين، كان الفوز 2-0 في مباراة الإياب في دور الـ16 في مارس 2013 غير مهم بسبب إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، والتي لا يمكن لبايرن الاعتماد عليها لتجاوز الخط هنا.