وزير الرياضة يرحب بفرسان قفز الحواجز والترويض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بالمشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 بنسختها الـ45 التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 17 - 20 أبريل الجاري.

وكتب «الفيصل» عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حدث عالمي واستضافة نعتز بها بوجود نخبة من أبرز الفرسان في كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024. مرحبا بالجميع في موطن الأحداث الرياضية».

ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، 51 فارسا وفارسة، و60 جوادا يمثلون 24 دولة؛ حيث تصل قيمة جوائزها المالية إلى 10.3 ملايين ريال هي الأكبر في تاريخ البطولة.

وتستهل فعاليات اليوم الأول التي تقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض، يليه شوط السرعة في قفز الحواجز بـ (ارتفاع ـ 1.60 م)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.