شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى والنحاس وحسام عاشور يحضرون عزاء والد وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهم محمد الشناوي قائد الأهلي، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عماد النحاس وهشام حنفي وحسام عاشور وعبد الحميد حسن وأحمد خيري وأحمد شكري نجوم الأهلي السابقين، صلاح محسن لاعب الأهلي السابق والمصري البورسعيدي، والدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، وثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة.

ويقام عزاء والد وليد سليمان، لاعب الأهلى السابق رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

ونعى النادى الأهلى والد وليد سليمان، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى صباح اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

وحقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولات الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بـ دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدفا وصنع 48 هدفا آخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.