شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة فنية للاعبى الأهلى ويتدرب على ملعب مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق مازيمبى المقرر لها السبت فى ذهاب الدور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

يقوم المدير الفنى خلال المحاضرة بشرح برنامج التدريب خلال الأيام التى تسبق المباراة، بالإضافة إلى استعراض بعض لقطات الفيديو لفريق مازيمبى؛ للتعرف على أسلوب أداء المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه، وكذلك أهم الأوراق التى يعتمد عليها.

ووصلت بعثة الأهلى إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

ويؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريبه الأول فى الكونغو فى الرابعة عصر اليوم على ملعب تى بى مازيمبى، الذى يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.