شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عن برنامج تعليمى للمدربين بالتعاون مع بنفيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز عن إطلاق أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز ونادي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

وكشف نادي بيراميدز عن إقامة البرنامج التدريبي أيام 2 و 3 و 4 من شهر مايو المقبل، والتي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ومن المقرر أن يكشف نادي بيراميدز عن مزيد من تفاصيل البرنامج التدريبي وطريقة الحجز قريبا، علما بأن العدد المتاح للحضور سيكون محدودا.

في سياق مغاير قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل اولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

وطالب دفاع المتهم حسين الشحات من المحكمة استدعاء كل من لاعبى النادى الأهلى طاهر محمد طاهر، رامى ربيعة، محمد مجدى أفشة، على معلول، سيد عبد الحفيظ، طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز بشأن ما جرى، واستدعاء محمود فتح الله إدارى، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عامر حسين لجنة المسابقات، لسؤالهم عن واقعة إصدار قرار بإيقاف حسين الشحات وإحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط.

وتغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، اليوم عن حضور أولى جلسات المحاكمة كما لم يحضر محمد الشيبي لاعب نادى بيراميذر خلال جلسة اليوم.