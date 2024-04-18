الامارات | إنتر على موعد مع حسم الدوري الإيطالي في "ديربي الغضب".. هذا موعده بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون إنتر أمام فرصة ضرب عصفورين بحجر، حين يواجه جاره وغريمه ميلان الاثنين (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات) في "ديربي الغضب" ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي بإمكانه أن يحسم اللقب فيها.

على ملعب سان سيرو التاريخي، سيكون إنتر قادراً على حسم فوزه بالسكوديتو للمرة العشرين في تاريخه معادلاً رقم غريمه التاريخي في حال الفوز في "الديربي".

ولم يخسر "نيراتسوري" في الدوري منذ سبتمبر 2022 (1-2 أمام ساسوولو) وهي خسارته الوحيدة ضمن البطولة هذا الموسم، لكنّه يأمل في تجنّب التعادل السادس أيضاً.

وسيحاول إنتر أن يُحقق الفوز الثالث توالياً على "روسونيري" (5-1 في ذهاب الدوري و1-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل 2023)، واستغلال الضغط الذي يعيشه المدرب ستيفانو بيولي الذي بات مستقبله على المحك ويلعب ورقته الأخيرة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بسبب النتائج التي حققها الفريق في الأشهر الماضية.

وقال بيولي "سيفوز إنتر باللقب، لكننا سنفعل كل شيء لضمان عدم حدوث ذلك في الدربي".

بدوره، قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر الذي سيتوّج بلقب الدوري الأوّل له مدرباً "هل يجب أن أبقى الموسم المقبل؟ يُمكن أن أقول ما أشعر به: إنتر قدّم لي الكثير في السنوات الثلاث الماضية. لقد نضجنا وقمنا برحلة رائعة. لعبنا الكثير من المباريات وفزنا بالعديد من الألقاب. في نهاية الموسم سنجلس (مع الإدارة) ونتحدث. لن يكون هناك مشكلات لاستكمال هذه الرحلة معاً".

وسيضيف إنزاغي لقب الدوري إلى الكأس مرتين (2021-2022 و2023-2023) والسوبر الإيطالي ثلاث مرات (2021 و2022 و2023)، علماً أنه وصل مع إنتر إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

في المقابل، سيحاول ميلان أن يؤجّل تتويج غريمه باللقب خاصةً في مباراةٍ معنويةٍ بالنسبة للجماهير التي تترقّب نتيجة إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" مع روما، بعد الخسارة 0-1 ذهاباً.

وقد تُسرّع الخسارة في الديربي إن حصلت من رحيل بيولي الذي يحاول إنقاذ الموسم من البوابة الأوروبية الخميس.