الامارات | التونسية أنس جابر تودع منافسات بطولة شتوتجارت للتنس

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شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية أنس جابر تودع منافسات بطولة شتوتجارت للتنس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودعت التونسية أنس جابر، منافسات فردي السيدات ببطولة شتوتجارت المفتوحة للتنس، وذلك عقب خسارتها أمام الإيطالي جاسمين باوليني بمجموعتين دور رد ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.
وكانت أنس جابر قد تأهلت للدور الثاني، بعدما تغلبت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا في الدور الأول.
وخسرت أنس جابر أمام منافستها الإيطالية بواقع 6/7 و4/6.
وستواجه باوليني في الدور المقبل مع الكازاخية إيلينا ريباكينا، والتي كانت قد تأهلت لهذا الدور بعد فوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا ضمن منافسات الدور الأول أيضا.
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