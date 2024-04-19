شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالجزائر تلتقى لاعبى منتخب الناشئين بعد مباراة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى القائم بأعمال سفير مصر بالجزائر مع لاعبي المنتخب المصري بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بالمنتخب التونسي اليوم الخميس على ملعب الرويبة بالجزائر، في إطار الجولة الافتتاحية لدورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2007-2008.

وتحدث القائم بأعمال سفير مصر بالجزائر مع لاعبي المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني على أرضية الميدان، وأسدى لهم تشجيعاته لهم على بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في هذه الدورة وتقديم صورة متميزة عن كرة القدم المصرية.

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، في أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وسجل قصى معشة الهدف الأول للمنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة، وأدرك المنتخب الوطني للناشئين هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق محمد عبد الكريم.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الليبي في الجولة الثانية يوم السبت المقبل 20 أبريل 2024، فيما تلعب تونس ضد المغرب.