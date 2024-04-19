شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى ومازيمبى فى ذهاب نصف نهائى أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد، اليوم، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى ومازيمبى الكونغولى، غدا السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من أجل الاتفاق على ترتيبات دخول الفريقين الملعب والزى الخاص بكلاهما وغيرها من التفاصيل والأمور الأخرى المُتعلقة بمباراة الغد المرتقبة.

وشهدت الساعات الماضية أكثر من جلسة فى بعثة الفريق بالكونغو بين خالد بيبو، مدير الكرة مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة من أجل مناقشة جميع الأمور والتفاصيل الخاصة بالرحلة ومباراة الغد وحرص رئيس البعثة على تذليل العقبات أمام الفريق لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الغد الهامة.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.