شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مهمة بين كولر ولاعبى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على توجيه رسالة هامة للاعبى الفريق خلال اليومين الماضيين، تحدث معهم خلالها عن الشائعات والأنباء التى تتردد مؤخراً بشأن اتخاذه قرار رحيل بعض لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطالب كولر لاعبى الفريق بعدم الانسياق وراء ما يتردد فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بشأن الراحلين عن الفريق، مؤكداً للجميع في الفريق أن الموسم مازال يتبقى فيه مباريات كثيرة وحاسمة والجميع سيحصل على فرصته، وليس منطقياً أن يتخذ قراراً برحيل أي لاعب حالياً لأن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات بخصوص مشاركة أي لاعب غاب فترة عن الصورة خلال مرحلة سابقة.

وطلب المدير الفني من جميع اللاعبين التركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الحصول على فرصة مناسبة ومساعدة الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وحصد الألقاب التي يُنافس عليها محلياً وأفريقياً.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى عصر أمس أول مران فى الكونغو استعداداً لمباراة مازيمبى، المقرر لها الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.