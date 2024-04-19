"الزمالك مش أول مرة يكسب الأهلي".. إبراهيم سعيد يهاجم عمرو الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجم لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، إبراهيم سعيد، عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار": "كل اللي موجودين في مجلس إدارة الزمالك بينزلوا منشورات عن الفوز، الحاجات دية ممكن الجمهور اللي يعملها".

وأضاف: "لكن مينفعش أستاذ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وكان يدير الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة الزمالك، فجأة يتحول إلى مشجع، مينفعش مسؤول في نادي الزمالك أو حتى عضو يعمل الحاجات دية".

وواصل: "بسبب كدا حصلت مشاكل كتير قبل كدا، ومن حق جمهور الزمالك واللاعبين يفرحوا، بس مينفعش أشخاص مسئولة تنزل كوميكس، عمرنا ما شوفنا مسؤول في الأهلي بيعمل كدا".

وأردف: "الجارحي لما رد على الجنايني كان بشياكة وأتكلم بالبطولات وفي إطار الرياضة، لكن اللي بيعمله الجنايني خارج إطار الرياضة".

وأتم: "نادي الزمالك مش أول مرة يكسب الأهلي واسم كبير، لازم المسؤول داخل النادي يعرف قيمته".

الجدير بالذكر، احتفل الجنايني بفوز الزمالك بطريقة ساخرة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "هات سيف وكمان سيف"، إشارة إلى تسجيل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك في مرمى الأهلي.